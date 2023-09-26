Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Mamak ilçesinde Şirintepe Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Mamak ilçesi Şirintepe Mahallesi Naşide Halil Gelendost İlkokulu önünde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Kavga anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Ekipler kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA