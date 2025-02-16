Ankara'nın Mamak İlçesinde 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
Mamak ilçesinde bulunan bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle bina sakinleri tahliye edilirken, polis ekipleri olaya dair inceleme başlattı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 652. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa