Ankara'nın Keçiören ilçesinde İncirli Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında dolan yağmur suları sonrası bir kadının cansız bedenine... Ankara'nın Keçiören ilçesinde İncirli Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında dolan yağmur suları sonrası bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde İncirli Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında dolan yağmur suları sonrası bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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