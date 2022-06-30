Ankara'nın Keçiören ilçesinde İncirli Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında dolan yağmur suları sonrası bir kadının cansız bedenine...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde İncirli Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında dolan yağmur suları sonrası bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde İncirli Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında dolan yağmur suları sonrası bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa