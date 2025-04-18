Ankara'nın Keçiören İlçesinde Dairede Yangın Çıktı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 2'nci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve inceleme başlatıldı.
Ankara'da ev yangını
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir dairede yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören Bağlum'da 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa