Ankara'nın Keçiören İlçesinde Dairede Yangın Çıktı

Ankara'da ev yangını

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören Bağlum'da 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.