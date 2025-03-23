Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde Prefabrik Ofiste Yangın
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir prefabrik ofiste çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Ankara'da prefabrik ofiste yangın
ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir prefabrik ofiste yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Kahramankazan'da bir prefabrik ofiste yangın çıktı. Ofis çalışanları kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa