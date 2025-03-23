Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde Prefabrik Ofiste Yangın

Ankara'da prefabrik ofiste yangın

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir prefabrik ofiste yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramankazan'da bir prefabrik ofiste yangın çıktı. Ofis çalışanları kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından yangın büyümeden söndürüldü.