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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 5 vatandaş yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek semti Ankara istikameti üzerinde bir kavşakta meydana geldi. İddialara göre, Ankara yönüne seyir halindeki bir kamyonet ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 5 vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada yaralanan vatandaşların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 5 vatandaş yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek semti Ankara istikameti üzerinde bir kavşakta meydana geldi. İddialara göre, Ankara yönüne seyir halindeki bir kamyonet ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 5 vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada yaralanan vatandaşların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Sağlık Haberler

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