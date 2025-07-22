Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan yangında, aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya...
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan yangında, aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan yangında, aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa