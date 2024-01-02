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Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde iki ahşap evde yangın çıktı

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Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde sabaha karşı iki ahşap evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ahşap evlerde şans eseri yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde sabaha karşı iki ahşap evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ahşap evlerde şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, Dörtkonak Mahallesi Yukarı Dörtkonak Küme Evleri'nde meydana geldi. Sabaha karşı ahşap bir köy evinde çıkan yangın büyüyerek yandaki eve de sıçradı. Meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında iki ahşap ev tamamen yanarken can kaybı yaşanmadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çamlıdere Jandarma Ankara İtfaiye Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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