ANKARA) MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Sözde Hol eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Sözde Hol eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi Hol Eyaleti Genel Sorumlusu getirilen Brüsk/Bager Türk/Bager Kemal kod Haydar Demirel, MİT'in Suriye/Tel Hamis'te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Sözde Hol eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi
Hol Eyaleti Genel Sorumlusu getirilen Brüsk/Bager Türk/Bager Kemal kod Haydar Demirel, MİT'in Suriye/Tel Hamis'te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa