Ankara Metrosunda Arıza: Yolcular Tahliye Edildi

Ankara metrosunda işine yetişmeye çalışan insanlar, sabah saatlerinde meydana gelen arıza sebebiyle tahliye edildi.

Ankara'da Koru istikametinde ilerleyen metro Sıhhiye durağına geldiği sırada arızalandığı gerekçesiyle boşaltıldı. Durakta bekleyen yolcular ve metrodan inen yolcuların sonraki metroya binmesi anons edildi. İstasyonda dolaşan güvenlik görevlileri ise metroyu tahliye etmenin yanı sırada bekleyen yolcuları sarı çizginin arkasında durması konusunda Mesai başlangıç saatinde meydana gelen bu olayda insanlar işlerine geç kalacağını belirtti. - ANKARA