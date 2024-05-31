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Ankara merkezli operasyonda Kütahya'da 5 şüpheli gözaltına alındı

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Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması süreyi nitelikli dolandırıcılık suçlarından, Ankara merkezli olmak üzere 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kütahya merkezde 2, Simav ilçesinde 2 ve Tavşanlı ilçesinde 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, Ledger isimli soğuk cüzdan ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması süreyi nitelikli dolandırıcılık suçlarından, Ankara merkezli olmak üzere 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kütahya merkezde 2, Simav ilçesinde 2 ve Tavşanlı ilçesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması süreyi nitelikli dolandırıcılık suçlarından, Ankara merkezli olmak üzere 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kütahya merkezinden C.B. ve S.K. isimli şüpheliler, Simav ilçesinden İ.K. ve C.D. isimli şüpheliler, Tavşanlı ilçesinden M.A. isimli şüpheli ile ilgili, yapılan aramalarda, Ledger isimli soğuk cüzdan ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya Ankara Simav Banka 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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