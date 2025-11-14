Haberler

Ankara Merkezli Operasyonda 1 Ton Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Tayland'dan Türkiye'ye getirilen 1 milyar lira değerindeki 1 ton 508 kilogram skunk maddesi, Ankara, Kocaeli, Artvin ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla ele geçirildi. Uyuşturucunun uluslararası rotaları ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında detaylar.

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Tayland'dan Türkiye'ye getirilen 1 milyar lira değerinde 1 ton 508 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun Çin, İspanya, İsrail ve Mısır rotaları üzerinden Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tayland'dan Türkiye'ye gemiyle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli Kocaeli, Artvin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Kocaeli'nin Derince limanında bir konteynerde yapılan aramada ananas ve kuru erik yüklerinin altına gizlenmiş 1 milyar lira değerinde 1 ton 508 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Tayland'dan yüklenen 5 farklı türdeki skunk maddesinin sırasıyla Çin, İspanya, İsrail ve Mısır rotaları üzerinden Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
