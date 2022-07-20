Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı Terör örgütü FETÖ/PDY'nin adalet teşkilatı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü FETÖ/PDY'nin adalet teşkilatı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün adalet teşkilatı yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takip sonucu 24 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 21 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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