Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankara merkezli 45 ilde, yurt dışından kaçak yollarla sokulan araçları 'change' yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 369'u Türk 484'ü...

Ankara merkezli 45 ilde, yurt dışından kaçak yollarla sokulan araçları "change" yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 369'u Türk 484'ü...

3. Sayfa Haberleri

Ankara merkezli 45 ilde, yurt dışından kaçak yollarla sokulan araçları "change" yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 369'u Türk 484'ü Bulgaristan vatandaşı şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Ankara merkezli 45 ilde, yurt dışından kaçak yollarla sokulan araçları "change" yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 369'u Türk 484'ü Bulgaristan vatandaşı şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 275 araç ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title