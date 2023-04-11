Ankara merkezli 45 ilde, yurt dışından kaçak yollarla sokulan araçları "change" yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 369'u Türk 484'ü...
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Ankara merkezli 45 ilde, yurt dışından kaçak yollarla sokulan araçları "change" yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 369'u Türk 484'ü Bulgaristan vatandaşı şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli 45 ilde, yurt dışından kaçak yollarla sokulan araçları "change" yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 369'u Türk 484'ü Bulgaristan vatandaşı şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 275 araç ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa