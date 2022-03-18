Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçirdiği tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçirdiği tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçirdiği tespit edilen 8 kişi gözaltına alındıANKARA Terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 11 ilde eş...

ANKARA (İHA) - Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçirdiği tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı

ANKARA Terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2013 yılı idare yargı sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 16 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen ekipler Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8'ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: Sınav sorularını ele geçirdiği tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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