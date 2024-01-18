Ankara Mamak'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Ankara Mamak'ta gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Altıağaç Mahallesi Gazneli Mahmut Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. isimli kişi, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı İ.G'nin tedavi süreci devam ediyor. - ANKARA