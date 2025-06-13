Ankara Mamak'ta Otomobil Yangını Paniğe Yol Açtı
Mamak ilçesinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, sürücü ve çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulunmasına neden oldu. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde meydana geldi. 16 BGD 243 plakalı aracın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kaputtan dumanlar çıkması üzerine sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa