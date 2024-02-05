Ankara Mamak'ta Lastik Dükkanında Yangın Çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir lastik dükkanında çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Kıbrıs köyünde lastiklerin olduğu iddia edilen dükkanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar 10 katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binayı boşalttı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - ANKARA