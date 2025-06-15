Ankara Mamak'ta Gece Yangın Paniği
Mamak ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşları paniğe sürükledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın gece saatlerinde Ankara-Elmadağ yolu üzerinde bulunan Hakimler köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meşe odunları bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa