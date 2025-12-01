Haberler

Ankara Mahkemesi'nden Albay Alper Topsakal'a İade Kararı

Güncelleme:
Ankara 19. İdare Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Albay Alper Topsakal'ın ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti. Mahkeme, ihraç işleminin orantısız ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ankara 19. İdare Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Albay Alper Topsakal hakkındaki kararı oybirliğiyle iptal etti.

Ankara 19. İdare Mahkemesi, geçen yıl Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıç çatıp, Subay Andı'nı okumalarının ardından TSK'dan ihraç edilen dönemin Okul Komutan Vekili Albay Alper Topsakal hakkındaki kararı oybirliğiyle iptal etti. Gerekçe yönünden oy çokluğuyla alınan iptal kararında mahkeme başkanı ve bir üye ihracın "orantısız" olduğunu belirtirken, bir üye somut olarak işlenmiş herhangi bir suç olmadığı yönünde görüş bildirdi. Mahkemenin kararında, 6413 sayılı Kanun'un 20. maddesi uyarınca "hizmete engel davranış" sayılabilmesi için eylemin devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek nitelikte olması veya ağır bir suç ya da disiplinsizlik teşkil etmesi gerektiği hatırlatıldı. Kararda, Topsakal'ın gerçekleştirilen eyleme ilişkin herhangi bir izin, onay veya dahlinin bulunmadığının ortaya konulamadığı vurgulandı. Söz konusu eylemin resmi törenin sona ermesinin hemen ardından gerçekleştiği ifade edildi.

Mahkeme, davacının astlarının eylemleri nedeniyle silahlı kuvvetlerden ayırma cezası ile cezalandırılmasının ölçülü olmadığına hükmetti. Topsakal'a isnat edilen fiilin ancak 6413 sayılı Kanun'un 18. maddesinin (ç) bendinde düzenlenen "maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek" kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi. Bu nedenle verilen ceza ile isnat edilen fiilin örtüşmediği, "tipiklik" şartının da oluşmadığı kaydedildi. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli ve 2025/2 sayılı kararı ile bu karar uyarınca 1 Şubat 2025'te tesis edilen TSK ile ilişik kesme işleminin hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği belirtildi.

Kara Harp Okulu'nun 2024'teki resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıçlarını kaldırarak Mustafa Kemal'e bağlılık yemini eden teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu ile 5 diğer teğmen "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş, 1 Şubat'ta ihraç edilmişti. Yemine liderlik eden Ebru Eroğlu, savunmasında subay yeminini resmi törende okutma talebini "silsileyi bozmadan sıralı amirlerine ilettiğini" ancak kendilerine Harp Okulları yönetmeliğinin değiştiği ve bu sebeple tören esnasında andı okuyamayacaklarının tebliğ edildiğini söylemişti. - ANKARA

