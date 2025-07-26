Ankara Kızılcahamam'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, evlere sıçrayarak paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda çıkarak evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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