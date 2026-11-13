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Ankara Kızılcahamam'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Ankara Kızılcahamam'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İyceler Mahallesi Saraçlar Sokağı'ndaki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İyceler Mahallesi Saraçlar Sokağı'nda bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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