Ankara Kızılay'da Köpeği ile Otobüse Binmek İsteyen Kadın ile Yolcular Arasında Tartışma Çıktı
Ankara Kızılay'da bir kadın, köpeğiyle birlikte otobüse binmek istediği sırada yolcular arasında tartışma çıktı. Yolcular, köpeğin otobüsten indirilmesini istedi ve olaylar büyüdü.
Ankara Kızılay'da köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı.
Olay, Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde meydana geldi. Yolcu almak için duran otobüse, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı. Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Otobüsten indirilen kişinin yolculara hakaret etmesi ise tepki çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - ANKARA