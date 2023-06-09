Ankara-Kırıkkale karayolunda sel nedeni ile trafik durdu

Ankara- Kırıkkale karayolu meydana gelen sel nedeniyle xaraç trafiğine kapandı.

Sağanak yağmur yağışı sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri sebebiyle çamurla kaplanan Ankara-Kırıkkale karayolu Kayadibi mevkiinde ulaşım aksadı. Araziden suyun sürükleyerek getirdiği çamur ve kayalar nedeni ile karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - ANKARA