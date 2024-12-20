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Ankara-Kırıkkale Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası, Çok Sayıda Yaralı

Ankara-Kırıkkale Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası, Çok Sayıda Yaralı
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Ankara-Kırıkkale karayolunda etkili olan sis ve buzlanma nedeniyle 20'den fazla zincirleme trafik kazası meydana geldi. 50'den fazla aracın karıştığı kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, bölgedeki trafik akışı aksadı.

Ankara- Kırıkkale Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan sis ve yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ankara - Kırıkkale otoyolu Elmadağ mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan sis ve soğuk havadan dolayı yollarda oluşan gizli buzlanmalar dolayısıyla 20'den fazla zincirleme kaza yaşandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerlerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 50'den fazla aracın karıştığı kazalarda sürücüler ve araç içerisindeki birçok kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledilirken kazalarla ilgili incelemeler başlatıldı. Kazalardan dolayı bölgedeki trafik akışında bir süre aksamalar yaşanırken, ekipler tarafından başka olay yaşanmaması için çalışma başlatıldı.

"Buzlanmadan dolayı aracım kontrolden çıktı"

Uğradığı kazayla ilgili konuşan sürücülerden Emrah Şen: "Trafikte duraksamalar olunca bir araç aniden önüme atladı. Ben de hafif şekilde frene basmak zorunda kaldım. Buzlanmadan dolayı aracım kontrolden çıktı. Duvara çarptım. Diğer sürücüler de yavaşlamaya çalışırken birbirlerine girdi. 5 - 6 otomobil kazaya karıştı. Yolun aşağısında daha büyük kazalar olmuş. Çok şükür sağlığımızda bir sıkıntı yok" dedi.

Kızının kaza geçirdiğini belirten Halit Ünal ise, "Kızım kaza yapmış. Yolda kaza varmış. Otobüs ve birkaç araç çarpışmış. Yaralılar varmış. Kızım da aracıyla arkadan geliyormuş. Yollar da kaygan olduğu için çarpışma olmuş Yolda savrulmuşlar. Ciddi bir durumumuz yok ama aşağıdaki kazada yaralananlar olmuş. Kızımın durumu iyi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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