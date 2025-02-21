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Ankara-Kırıkkale Kara Yolunda Kaza: 3 Yaralı

Ankara-Kırıkkale Kara Yolunda Kaza: 3 Yaralı
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Ankara-Kırıkkale kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederken, jandarma kazanın sebebini araştırıyor.

Ankara- Kırıkkale kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Olay, Ankara-Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki Fiat marka 06 BEY 887 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtaki 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazanın sebebini araştırıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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