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Ankara Keçiören'de İnşaat Konteynerinde Yangın Çıktı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde inşaat işçilerinin kullandığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayda yaralanan olmadı. İnceleme başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde inşaat işçilerinin kullandığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde inşaat halinde bulunan Cumhuriyet Kulesinin yakınında inşaat işçilerinin kullandığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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