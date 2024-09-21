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Ankara-Kastamonu kara yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Ankara-Kastamonu kara yolunda trafik kazası: 5 yaralı
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Ankara-Kastamonu kara yolunda seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Ankara-Kastamonu kara yolu üzerinde şarampolde taklalar atarak bir yamaçta asılı kalan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Kastamonu kara yolu Bostan köyü mevkisinde H.K. idaresindeki 40 AAE 502 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. Şarampolde bir yamaçta asılı kalan hafif ticari aracın sürücüsü H.K. ile araçta yolda olarak bulunan E.K., İ.K., E.K. ve Z.İ.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunurken, aracın ibresinin 80 kilometre/saatte takılı kaldığı görüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler kastamonu Güvenlik 3-sayfa Sağlık trafik Ankara Kaza

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