Ankara-Kastamonu kara yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Ankara-Kastamonu kara yolu üzerinde şarampolde taklalar atarak bir yamaçta asılı kalan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Kastamonu kara yolu Bostan köyü mevkisinde H.K. idaresindeki 40 AAE 502 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. Şarampolde bir yamaçta asılı kalan hafif ticari aracın sürücüsü H.K. ile araçta yolda olarak bulunan E.K., İ.K., E.K. ve Z.İ.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunurken, aracın ibresinin 80 kilometre/saatte takılı kaldığı görüldü. - KASTAMONU