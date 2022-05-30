Ankara JAK aramalarını sonlandırırken Erzurum JAK aramaya devam ediyor - Haberler

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Ankara JAK aramalarını sonlandırırken Erzurum JAK aramaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara JAK aramalarını sonlandırırken Erzurum JAK aramaya devam ediyor

Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları 30 gündür aralıksız devam ediyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları 30 gündür aralıksız devam ediyor.

Ankara'dan gelen JAK ekipleri arma çalışmalarını sonlandırırken Erzurum JAK arama çalışmalarına devam ediyor.

Ankara'dan gelen 6 kişilik ekip arama çalışmalarını sonlandırırken Erzurum Jandarma Arama Kurtarma ekipleri 9 kişiyle Ayvalı gölünde aramalara devam ediyorlar.

JAK ekipleri 30 gündür Ayvalı Barajında ve Oltu çayında su altında yaptıkları aramalarda Fevzi Bulut'tan bir ize rastlanılmadı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Arama Kurtarma Erzurum Ankara 3. Sayfa Haberler

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