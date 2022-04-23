Ankara-İstanbul otobanında otobüs yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara-İstanbul otobanında otobüs yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ankara-İstanbul otobanında otobüs yangını

Ankara-İstanbul Anadolu otoyolu Kızık mevkiinde şehirlerarası bir otobüste yangın çıktı.

İSTANBUL (İHA) - Ankara- İstanbul Anadolu otoyolu Kızık mevkiinde şehirlerarası bir otobüste yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Kızık mevkiinde Metro Turizme ait 06 BE 3306 plakalı otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Ankara, Yangın, Kızık, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title