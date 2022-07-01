Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen operasyonlarda birçok tarihi eser ele geçirirken 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen operasyonlarda birçok tarihi eser ele geçirirken 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 24 Haziran 2022 tarihinde Beypazarı Dibecik Mahallesi'nde icra edilen Yol Kontrol ve Arama faaliyeti esnasında şüpheli hareketler sergileyen K.A. adlı şahsın ve Boyalı Mahallesi'nde icra edilen faaliyette Ş.S., H.G. ve Y.G. adlı şahısların yapılan üst ve araç aramasında 518 adet sikke, 7 adet süs eşyası ve 1 adet 9 cm. uzunluğunda heykel olmak üzere toplamda 526 adet eski eser ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçen tarihi eserleri Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konmuş, yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title