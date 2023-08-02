Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa