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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.

3. Sayfa Haberleri

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Engin Dinç Ankara Konya 3. Sayfa Haberler

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