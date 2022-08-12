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Ankara haberleri: Sincan zabıtasından ölçü-ayar denetimi

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Ankara haberleri: Sincan zabıtasından ölçü-ayar denetimi

Gelen Ankara haberine göre Ankara Sincan Belediyesi Ölçü ve Ayar Servisi görevlileri ilçede bulunan iş yerlerinde ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yaptı.

Ankara Sincan Belediyesi Ölçü ve Ayar Servisi görevlileri ilçede bulunan iş yerlerinde ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yaptı.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim faaliyetlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Servisine bağlı ekipler ilçede bulunan iş yerlerinde tartı aletlerini kontrol ederek ölçü ve ayar denetimi yaptı.

Ekipler, iş yerleri sahiplerine ölçü ve tartı aletlerine ilişkin yapılması gereken çalışmalar hakkında uyarılarda da bulundu.

Yapılan denetimler ile vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet almaları amaçlanıyor.

Halkın huzur ve sağlığının korunması ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerinin aralıksız olarak süreceğini dile getirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ankara 3. Sayfa Haberler

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