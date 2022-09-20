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Son dakika haberi | Ankara'da korkutan depo yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Ankara'da korkutan depo yangını Ankara'da bir binanın en üst katında bulunan depoda yangın çıktı.

Ankara'da korkutan depo yangını

ANKARA - Ankara'da bir binanın en üst katında bulunan depoda yangın çıktı. Çevredekilerin büyük panik yaşamasına sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yer alan Öncü Sokak'taki bir apartmanın en üst katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olay can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa

İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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