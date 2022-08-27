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Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı Ankara'nın Polatlı İlçesinde seyir halinde olan kamyonun yandığı an kameralara yansıdı Polatlı - Malıköy istikametinde seyir halinde olan kamyon alev alev yandı.

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı İlçesinde seyir halinde olan kamyonun yandığı an kameralara yansıdı

Polatlı - Malıköy istikametinde seyir halinde olan kamyon alev alev yandı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler

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