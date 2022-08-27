Seyir halindeki kamyon alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Seyir halindeki kamyon alev alev yandı Ankara'nın Polatlı İlçesinde seyir halinde olan kamyonun yandığı an kameralara yansıdı Polatlı - Malıköy istikametinde seyir halinde olan kamyon alev alev yandı. Seyir halindeki kamyon alev alev yandı ANKARA - Ankara'nın Polatlı İlçesinde seyir halinde olan kamyonun yandığı an kameralara yansıdı Polatlı - Malıköy istikametinde seyir halinde olan kamyon alev alev yandı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Seyir halindeki kamyon alev alev yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.