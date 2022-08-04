Ankara haberi! Ankara'da otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberi! Ankara'da otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ankara haberi! Ankara'da otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ankara habere göre Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin karşı yönden gelen tırla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin karşı yönden gelen tırla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Kesiktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 06 AFB 242 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B. idaresindeki 66 ABU 180 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title