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Ankara haberi | Ankara'da kaybolan şahıs Adıyaman'da aranıyor

3. Sayfa Haberleri

Ankara haberi | Ankara'da kaybolan şahıs Adıyaman'da aranıyor

Gelen Ankara haberlerine göre Ankara'da 3 gün önce kaybolan Gökhan Pınarcı'nın (33) Adıyaman'a otobüs bileti aldığı ve Adıyaman'da olduğu tahmin ediliyor.

Ankara'da 3 gün önce kaybolan Gökhan Pınarcı'nın (33) Adıyaman'a otobüs bileti aldığı ve Adıyaman'da olduğu tahmin ediliyor.

Evli ve iki çocuk babası Gökhan Pınarcı 3 gün önce Ankara'da ortadan kayboldu. İşyeri bulunan Gökhan Pınarcı, evden 'işyerine gidiyorum' diye çıktı ve bir daha da haber alınamadı. Hayatından endişe eden ailesi durumu polise bildirdi. Polis tarafından yapılan araştırmada şahsın Ankara'dan Adana'ya, oradan da Adıyaman'ın Kahta ilçesine otobüs bileti aldığı tespit edildi.

Baba Yüksel Pınarcı, oğlunun borcu olduğu için gitmiş olabileceğini belirterek, "Oğlumdan üç günden beri haber alamıyoruz. En son Kahta'ya otobüs bileti aldığın öğrendik. Görenlerin 05358290480 numaralı telefona ya da polise bilgi vermesini istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Ankara 3. Sayfa Haberler

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