Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberi! Ankara'da kadına şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Ankara haberi... Ankara'da kadına şiddet güvenlik kameralarına yansıdı Ankara'da bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştığı kız arkadaşına kafa attı.

Ankara'da kadına şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

ANKARA - Ankara'da bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştığı kız arkadaşına kafa attı. Kadın ise aldığı darbeler sonucunda bayılırken o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 07.05.2022 tarihinde Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, E.G. (24), henüz bilinmeyen bir sebepten kız arkadaşı A.D., ile yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce E.G., kız arkadaşına önce tokat attı daha sonra ise iterek ve savurarak kafa attı. Aldığı darbelerle bayılan A.D.'yi ise yine erkek arkadaşı E.G.'nin, kaldırmaya çalıştığı görüldü. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title