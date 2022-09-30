Ankara haberi: Ankara'da aydınlatılan 9 farklı hırsızlık olayında 5 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Ankara haberi: Başkentte, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik 20-27 Eylül tarihleri arasında aydınlatılan 9 farklı hırsızlık olayında yakalanan 34 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkentte, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik 20-27 Eylül tarihleri arasında aydınlatılan 9 farklı hırsızlık olayında yakalanan 34 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerince (JASAT), Çubuk, Altındağ, Çamlıdere, Sincan, Polatlı, Gölbaşı, Mamak, Çankaya, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerindeki 9 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda belirlenen 36 şüpheliden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Eylül 3. Sayfa Haberler

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