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Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şahıs yakalandı.

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara 3. Sayfa Haberler

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