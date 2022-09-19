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Son dakika haberi... Ankara'da şüpheli kutu ihbarı asılsız çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Ankara'da şüpheli kutu ihbarı asılsız çıktı Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli kutu, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Ankara'da şüpheli kutu ihbarı asılsız çıktı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli kutu, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Kutudan şüpheli herhangi bir şey çıkmadı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Mamak Türközü Mahallesi 437. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın önündeki sahipsiz kutuyu gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Şüpheli kutu, alınan güvenlik önlemlerinin ardından fünye ile patlatıldı. Şüpheli kutudan mekanik alet ve edevat çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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