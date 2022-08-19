Ankara haber: Ankara'da inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti
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Ankara 3. sayfa haberi: Ankara'da bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan şahıs, düşerek hayatını kaybetti.
Ankara'da bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan şahıs, düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Beypazarı ilçesi Beşağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşatta kalıp ustası olarak çalışan 39 yaşındaki Hafız Yücel, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Yücel'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, olayın meydana geldiği inşaattaki çalışmaların durdurulduğu öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa