Ankara 3. sayfa haberleri... Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Ankara haberine göre Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü mağazaya daldı. Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya daldı ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü mağazaya daldı. Mağazada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü. Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi, Feridun Çelik Mahallesi, Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen 06 ADJ 483 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek alışveriş mağazasına daldı. Mağazanın kepenklerine zarar veren sürücü, otomobilini kaldırımda zor durdurdu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ekiplerine haber verirken mağazada büyük maddi hasar meydana geldiği görüldü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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