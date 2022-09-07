Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber | Ankara'da 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

3. Sayfa Haberleri

Ankara haber | Ankara'da 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Ankara 3. sayfa haberi: Ankara İl Jandarma Komutanlığınca şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde ve içerisindeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde ve içerisindeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde Gölbaşı'nda şüpheli bir otobüs tespit edildi. Durdurulan otobüste ve içerisinde bulunan şüpheli M.Ş.'nin üzerinde yapılan aramalar sonucu 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el koyulurken, bir şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title