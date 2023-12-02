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Ankara Gölbaşı'nda Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ankara Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, akşam saat 18.00 sularında Kırşehir'den ailesi ile birlikte Ankara'ya gelmekte olan 06 CRS 120 plakalı otomobilin sürücüsü, Haymana Bulvarı üzerinde ters istikamette ilerleyen 34 HEF 430 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk etti. Bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen 34 HEF 430 plakalı araç içerisinde bulunan T.Y. ve A.L.Y sağlık ekipleri tarafından yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Gölbaşı Jandarma Ankara Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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