Tekeri patlayan vinç bariyere çarpıp karşı şeride geçti

Ankara-Eskişehir E-90 Karayolu'nda seyir halindeki bir vinç, tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti. Sürücünün soğukkanlı müdahalesi sayesinde kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan atlatıldı.

Ankara-Eskişehir E-90 Karayolu'nun İğciler Mahallesi mevkiinde, Polatlı istikametine seyir halinde olan bir vinç, tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini koruması sayesinde refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Muhtemel bir facianın önüne geçen soğukkanlı müdahale sayesinde kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde de kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, olay yerine sevk edilen ekiplerce güvenlik önlemleri alındı. Vinç, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
