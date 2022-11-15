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Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet...

3. Sayfa Haberleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet...

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı...

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu 3. Sayfa Haberler

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