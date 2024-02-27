Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'da Şüpheli Paket Uygulaması
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay İzmir caddesi civarında güvenlik önlemleri alarak şüpheli paket uygulaması yapacağını duyurdu. Vatandaşların paniğe kapılmaması önemle vurgulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay İzmir caddesi civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kızılay İzmir Caddesi civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA