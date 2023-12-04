Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay AVM çevresinde şüpheli paket uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay AVM çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu. Güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanları tarafından uygulama gerçekleştirilecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay AVM çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kızılay AVM çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA