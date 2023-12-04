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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay AVM çevresinde şüpheli paket uygulaması

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay AVM çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu. Güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanları tarafından uygulama gerçekleştirilecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay AVM çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kızılay AVM çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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