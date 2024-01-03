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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark'ta Şüpheli Paket Uygulaması Yapacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alarak, bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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